30-01-2023
إصابة 15 عنصرا من قوى الأمن الداخلي جراء استهـداف حافلة تقلهم بعبوة ناسـفة
خلال تنفيذ عناصر قوى الأمن الداخلي مهامهم في درعا وأثناء عودتهم إلى دمشق استـهدف إر.هابيـون مجهولون بعبوة ناسـفة حافلة المبيت التي تقلهم قرب جسر خربة غزالة على أوتوستراد دمشق -درعا.
وقد أدى انفجارهـا إلى إصابة خمسة عشر عنصراً بجروح متفاوتة سبعة منها خطيرة.
على الفور حضرت دوريات من مختلف الوحدات الشرطية في محافظة درعا وتم إسعافهم إلى عدة مشاف.
التحقيقات مستمرة للتوصل إلى هوية الإرهابيين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وزارة الداخلية
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