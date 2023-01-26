خطاب سعودي جديد: زمن الدعاة الممثلين والمهيجين انتهى
تداولت وسائل إعلام عربية أمس مقطع فيديو لوزير الشؤون الإسلامية السعودي عبد اللطيف آل الشيخ، يعلن فيه "انتهاء عصر المتاجرين بالدين".
وقال الشيخ: "إن وقت المتاجرين بالدين انتهى بلا رجعة، ويوجد الآن دعاة في المملكة على مستوى متميز يخافون الله ويتقوه وعندهم علم غزير".
وأوضح عبد اللطيف آل الشيخ: " المنابر الدعوية أصبحت مضبوطة بنسبة 100%، والآلاف مسموح لهم بتأدية الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن"، بحسب قوله.
وأردف: "انتهى وقت المهيجين والممثلين والمصارعين والحركيين والمتمصلحين من الدعوة.. الآن الدعاة على مستوى متميز ولديهم علم غزير حريصين على تقديمه لخدمة ورفعة الوطن".
وتتماشى تصريحات الوزير السعودي مع ما تشهده المملكة في السنوات الأخيرة من تعزيز للاعتدال والوسطية في خطب الدعاة والمشايخ، وذلك ضمن "خطة إصلاح" للخطاب الديني في المملكة يقودها ولي العهد محمد بن سلمان.
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