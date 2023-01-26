أمريكا تطلب من إسرائيل أسلحة قديمة غير صالحة لتسليمها إلى أوكرانيا

كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن الولايات المتحدة الأمريكية طلبت من "إسرائيل" إرسال أنظمة دفاع جوي قديمة إلى أوكرانيا.

وحسب الصحيفة، فوجئت إسرائيل بالطلب الأمريكي، معتقدة أنه محاولة لزيادة مشاركة "تل أبيب" في القتال بين أوكرانيا وروسيا.

وتلقى مسؤولون أمنيون وسياسيون إسرائيليون كبار طلباً أمس الأربعاء من مسؤولين أمريكيين بأن تزود "إسرائيل" أوكرانيا بأنظمة الدفاع الجوي "هوك" التي تعد قديمة ولم تعد صالحة للاستخدام وعفا عليها الزمن في سلاح الجو الإسرائيلي، بحسب "هآرتس".

وردّ وزير الحرب الإسرائيلي يوآف جالانت على الطلب الأمريكي بأنهم سينظرون فيه.

يأتي ذلك بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن في بيان، الأربعاء، إمداد الجيش الأوكراني بـ31 دبابة من طراز "أبرامز إم 1".

وأضاف أن كييف ستتلقى المئات من المركبات المصفحة والدبابات من الغرب لتنفيذ مهام العمليات.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية اتفقت مع السلطات الإسرائيلية، الأسبوع الماضي، على نقل 300 ألف قذيفة مدفعية لأوكرانيا.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن البنتاغون أجرى اتفاقاً مع السلطات الإسرائيلية على نقل هذه الكمية من القذائف المدفعية لأوكرانيا من المخزون الأمريكي الموجود في "إسرائيل".

ولفتت الصحيفة أن الحكومة الإسرائيلية رفضت العام الماضي تلبية احتياجات أوكرانيا من الأسلحة، تخوفاً من تأزيم العلاقات مع روسيا.