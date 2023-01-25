القبض على مروجي مخدرات ومصادرة كميات منها
ألقت إدارة مكافحة المخدرات القبض على عدد من مروجي المواد المخدرة وصادرت كميان منها في محافظة ريف دمشق.
وقالت وزارة الداخلية إنه بناءً على المعلومات الواردة إلى إدارة مكافحة المخدرات عن وجود شخص في محافظة ريف دمشق يقوم بنقل كميات من المواد المخدرة لترويجها في مدينة دمشق، ومن خلال المتابعة والمراقبة المستمرة، تمكنت إدارة مكافحة المخدرات من إلقاء القبض على شخص في محلة (جديدة الفضل) بريف دمشق وهو يقوم باستلام كمية من المواد المخدرة ، كما ألقت القبض على الشخص الذي قام باستلام المواد المخدرة المرسلة للمقبوض عليه، وتم مصادرة كمية ( 5.5 ) كغ خمسة ونصف كيلوغرام من مادة الحشيش المخدر، و/ 1000 / حبة مخدرة نوع كبتاغون وبتدقيق وضعهما تبين أنه توجد بحقهما عدة إذاعات بحث بجرائم طعن وسرقة ومحاولة اعتداء.
تم مصادرة المواد المخدرة، ومازالت التحقيقات مستمرة مع المقبوض عليهما لكشف جميع المتورطين في القضية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.
المصدر : وزارة الداخلية
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