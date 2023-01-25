فضيحة فساد تطيح بمسؤولين أوكرانيين كبار

أفادت وكالة “فرانس برس”، أمس الثلاثاء، أن مجموعة من كبار المسؤولين الأوكرانيين قدموا استقالتهم على وقع “فضيحة فساد”.

ووفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، فإنه من المسؤولين الأوكرانيين الذين استقالوا قائد عسكري كبير.

وأمس الاثنين، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن هناك تغييرات بالمناصب العليا في الحكومة وفي الأقاليم ستتم خلال يومين.

وخلال خطابه الليلي المصور، قال زيلينسكي: “هناك بالفعل قرارات تتعلق بالمناصب بعضها اليوم والبعض الآخر غداً، فيما يتعلق بالمسؤولين على مختلف المستويات في الوزارات والهياكل الحكومية المركزية الأخرى، وكذلك في الأقاليم وفي منظومة إنفاذ القانون”.

والجدير ذكره أن الرئيس الأوكراني تعهد في وقتٍ سابقٍ، بمكافحة الفساد على جميع المستويات، وسط سلسلة من المزاعم بتلقي رشى وممارسات مشبوهة.