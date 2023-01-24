وارسو: ثمة لعبة كبيرة الآن لا تتعلق بنصر أوكرانيا بل بنفوذ واشنطن في أوروبا

صرح نائب وزير الخارجية البولندي أركاديوس موليارتشيك، لراديو بولندا بأن لعبة كبيرة تجري الآن في أوروبا وأن ألمانيا ستواجه عزلة دولية إذا لم توافق على إمداد أوكرانيا بالدبابات.

وأول من أمس الأحد صرحت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بوربوك بأن ألمانيا مستعدة للاستجابة بشكل إيجابي لطلبات الدول لتزويد أوكرانيا بالدبابات الألمانية الصنع إن وجدت هذه الطلبات.

وحسب وكالة «نوفوستي» أوضحت مولياريشيك، أن هذا البيان الجديد من برلين من وزيرة الخارجية أظهر أن الضغط من دول وسط وشرق أوروبا وبريطانيا والولايات المتحدة الأميركية كان له تأثير، قائلاً: يجب أن يكون مفهوماً أن ألمانيا، إذا لم توافق على إرسال دبابات إلى أوكرانيا، فستجد نفسها في عزلة دولية، وإذا استمروا في التمسك بهذا الموقف، فإن موقفهم سيكون ضعيفاً للغاية.

وأوضح نائب الوزير البولندي، أن «لعبة كبيرة» تجري الآن، لا تتعلق بالنصر في أوكرانيا فحسب، وإنما تتعلق كذلك بالنفوذ الأميركي في أوروبا، مضيفاً إن الألمان والفرنسيين يفهمون هذا جيداً.

وفي وقت سابق قال رئيس الوزراء البولندي ماتيوز مورافيتسكي، في مقابلة مع قناة Polsat إن بإمكان بولندا نقل دبابات «ليوبارد» إلى أوكرانيا من دون انتظار موافقة ألمانيا، وبحسب قوله فإن وارسو على استعداد لتشكيل ما سماه «تحالفاً صغيراً» من الدول من دون مشاركة ألمانيا لتزويد كييف بالدبابات.

وسبق لروسيا أن أرسلت مذكرة إلى دول «الناتو» بسبب إمدادات أوكرانيا بالأسلحة، حيث أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفاً مشروعاً للقوات الروسية، على حين صرحت الخارجية الروسية بأن دول «الناتو» إنما «تلعب بالنار» بتزويد أوكرانيا بالأسلحة.

وأشار المتحدث الرسمي للكرملين دميتري بيسكوف إلى أن ضخ أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.