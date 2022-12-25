ضبط كتاب عبري أثري ثمين كان تم تهريبه من سوريا لبيعه بمبلغ ضخم

ضبطت السلطات التركية كتاباً أثرياً ثميناً في ولاية غيرسون، كان وصل إلى تركيا من سوريا.

وقالت وسائل إعلام تركية، إن الكتاب هو توراة بأوراق ذهبية محمية بجلد غزال، ويبلغ عمره حوالي 700 وحجمه بحجم دفتر الجيب.

وضبطت السلطات الكتاب خلال محاولة بيعه من قبل مجموعة بمبلغ مليون نصف المليون دولار.

وأظهرت التحقيقات أن (إ ب) الذي وصل إلى غيرسون من إسطنبول قبل 3 أيام، كان يبحث عن مشتري، وقد تم ضبطه متلبساً في مقهى من قبل المخابرات المدنية.

وذكر المقبوض عليه أنه اشترى الكتاب من سوري وكان يبحث عن زبون مناسب له.

كما علمت السلطات أن الكتاب تم تهريبه من سوريا بعد أن كان سرق من أحد المتاحف هناك، وقد أرسل الآن إلى متحف آية صوفيا.