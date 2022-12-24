منتخب الشباب لكرة القدم في الأردن استعداداً للنهائيات الآسيوية
غادرنا ظهر اليوم منتخب الشباب لكرة القدم إلى الأردن للقاء منتخبها للشباب في مباراتين وديتين يومي الاثنين والخميس القادم في العاصمة الأردنية عمان.
ويستعد كلا المنتخبين للنهائيات الآسيوية التي ستقام مطلع آذار القادم في أوزبكستان.
وكان منتخبنا أقام معسكراً مغلقاً في دمشق لمدة شهر لعب خلاله عدة مباريات آخرها فاز بها على رجال المجد 6/2 وعلى رجال الوحدة 2/صفر، وانتقى المدرب الهولندي مارك فوته تشكيلته المغادرة إلى الأردن من مجموعة لاعبين تم اختيارهم بعناية، وكان معسكر المنتخب أقيم على مراحل بعد أن دعا المدرب أكثر من أربعين لاعباً تمت مشاهدتهم كما استقبل كل من زكاه مدربه، وبذلك يكون قد اطلع على أغلب لاعبينا الشباب في الأندية المختلفة.
على صعيد اللاعبين المحترفين فقد دعا الهولندي ستة لاعبين هم: أنس الحردان ومكسيم صراف وجان مصطفى وألكسندر مراد وهوزان عثمان والياس سفر.
الوطن أون لاين
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