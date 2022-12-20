دفاعاتنا الجوية تتصدى لصواريخ العدوان الإسرائيلي

20-12-2022

دفاعاتنا الجوية تتصدى لصواريخ العدوان الإسرائيلي

نشرت وسائل إعلام سورية ونشطاء، فجر يوم الثلاثاء، مقاطع فيديو وثقت تصدي الدفاعات الجوية السورية لصواريخ العدوان الإسرائيلي.

وأفاد التلفزيون السوري بأن عدوانا إسرائيليا استهدف محيط دمشق.
وذكرت وكالة "سانا" أن دوي انفجارات سمع في محيط العاصمة السورية دمشق، وأنه لم تتحدد بعد طبيعة هذه الانفجارات.

هذا وأفاد مصدر عسكري أنه حوالي الساعة 30 : 00 من فجر اليوم نفّذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال شرق بحيرة طبريا  مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة  دمشق ، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت عدداً منها ، وأدى العدوان إلى إصابة عسكريين اثنين بجروح و بعض الخسائر المادية.

 

 

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