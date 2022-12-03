هل أصبح كريستيانو رونالدو عبئا على منتخب البرتغال؟

لم يشكل كريستيانو رونالدو أي خطورة على مرمى كوريا الجنوبية خلال مواجهة البرتغال الأخيرة في دور المجموعات بينما تسبب في تلقي شباك رفاقه هدفا مهد بعد ذلك للصعود إلى دور المجموعات بخسارة مع فوزين فقط أمام غانا وأورغواي.

وجاءت تسديدات كريستيانو الخمس الأخيرة في مونديال قطر خارج المرمى بحسب الإحصائيات لتظهر أن المهاجم البرتغالي الذي أظهر صخبا كبيرا قبل المونديال ليس في أفضل حالاته الفنية على الإطلاق.

وكان يمكن لرونالدو التسجيل لمنتخب بلاده ومساعدتهم في الفوز على كوريا الجنوبية حينما ارتدت الكرة من الحارس، لكن رونالدو حولها إلى خارج المرمى بغرابة شديدة.

وبشكل عام لم يسجل رونالدو للبرتغال في آخر ست مباريات ـ بعيدا عن ضربات الجزاء ـ كما أهدر ست فرص مؤكدة للتسجيل.

وانتهت المباراة الأخيرة للبرتغال في دور المجموعات بالخسارة أمام كوريا الجنوبية، لتتأهل في صدارة مجموعتها رغم ذلك، حيث ستواجه سويسرا في مباراة محفوفة بالمخاطر في ثمن نهائي كأس العالم، وهو ما يجبر المدرب سانتوس على إعادة التفكير في جدوى وجود رونالدو في التشكيل الأساسي في ظل احتفاظه بعناصر أكثر شبابا وقوة على دكة البدلاء مثل لياو مهاجم ميلان.

يقول أوليفر هولت كبير كتاب الرياضة في صحيفة دايلي ميل إن البرتغال يمكنها الفوز بهذه النسخة من كأس العالم لكن بشرط التخلي عن وجود كريستانو رونالدو في التشكيل الأساسي، حيث لم يعد يقدم المردود المطلوب منه في أرض الملعب.

سجل رونالدو هدفا واحدا لمنتخب بلاده في قطر، كان أمام غانا من ضربة جزاء حصل عليها بنفسه، ما منحه رقما قياسيا عالميا بكونه أصبح اللاعب الوحيد الذي سجل في خمس نسخ من كأس العالم، كما أصبح أصغر وأكبر من سجل للبرتغال في المونديال على مر التاريخ.

على الجانب الآخر، دائما ما يشيد سانتوس مدرب البرتغال بأدوار كريستيانو رونالدو، ما يوحي باستمرار الاعتماد عليه بشكل أساسي في المباراة المقبلة أمام سويسرا.



وهو الأمر الذي يسانده فيه تشافي مدرب برشلونة الذي أكد في تصريحات على هامش كأس العالم أن كريستانو رونالدو مازال من بين أفضل خمسة لاعبين في العالم.

وواجه كريستيانو رونالدو سويسرا ـ منافس البرتغال القادم في كأس العالم ـ 3 مرات سجل خلالها 5 أهداف كاملة، وهو على ما يبدو فأل حسن بالنسبة لقائد البرتغال قبل مواجهة ثمن النهائي.