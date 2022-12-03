تقرير لـ "بي بي سي": الجوع يدفع البريطانيين لأكل طعام الحيوانات

أظهر تقرير لشبكة "بي بي سي" أن التضخم فى بريطانيا وصل إلى ارتفاع غير مسبوق فى 41 عاماً، وارتفعت تكلفة الغذاء والمشروبات بنسبة 16.4%، فيما يمثل أكبر زيادة منذ عام 1977، إلى جانب ارتفاع فواتير الطاقة.

وقال التقرير الذي نقل عن صحيفة "إندبندنت": إن "بعض الناس في نواحي كارديف (عاصمة ويلز) اضطروا لتناول طعام الحيوانات الأليفة، ومحاولة تسخين الطعام على الشموع".

وأكد مارك ستيد، الذى يدير مخزن فى منطقة ستوبريدج فى كارديف، للصحيفة، أنه مازال يشعر بالصدمة من هذه القصص التي يسمعها يومياً، وأضاف: "نحن نعرف الوضع من أشخاص موثوقين شاركونا هذه القصص بالدموع، ولا ينبغي أن يحدث هذا"

وبحسب "ستيد"، فإن الأسر البريطانية العاملة بالقطاع العام، اضطرت لاتخاذ قرارات صعبة هذا العام، كالاعتماد على بنوك الطعام، مع اشتداد أزمة تكلفة المعيشة.

وأشار التقرير إلى الإضرابات الجماعية التي نفّذها عاملون في قطاعات التعليم والرعاية الصيحة وصناعة السكك الحديدية للمطالبة بتحسين الأجور.

ويأتي هذا في الوقت الذى كشفت فيه دراسة جديدة أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كلف الأسر البريطانية أكثر من 5.8 مليار جنيه استرليني من فواتير الغذاء المرتفعة، وفقاً لبحث جديد يربط بريكست بارتفاع التضخم.

وأوضحت الدراسة التى أجراها مركز الأداء الاقتصادي أن الرحيل عن الكتلة الأوروبية أضاف 210 جنيه استرليني في المتوسط لتكلفة غذاء البريطانيين فى عامي 2020 و2021.