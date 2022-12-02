بايدن وماكرون يشيدان بمتظاهري إيران ويتعهدان بمواجهة تحديات الصين

02-12-2022

بايدن وماكرون يشيدان بمتظاهري إيران ويتعهدان بمواجهة تحديات الصين

أشاد الرئيسان الأميركي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، بالمتظاهرين الإيرانيين الذين نزلوا إلى الشوارع في الأشهر الأخيرة؛ إثر وفاة الشابة مهسا أميني خلال احتجازها لدى شرطة الأخلاق.

وجاء في بيان مشترك أصدره البيت الأبيض أن الرئيسين "عبّرا عن احترامهما للشعب الإيراني، خصوصًا للنساء والشباب الذين يحتجّون بشجاعة لاكتساب حريّة ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي تعهّدت إيران نفسها احترامها، ولكنها تنتهكها".

من جهة أخرى، تعهد الرئيسان بايدن وماكرون، الخميس، بـ"تنسيق" رد بلديهما على "التحديات التي تطرحها الصين"، وخصوصا على صعيد حقوق الإنسان.

وأورد بيان مشترك صدر خلال زيارة الدولة التي يقوم بها ماكرون لواشنطن أن فرنسا والولايات المتحدة ستعملان في المقابل "مع الصين بشأن مواضيع عالمية مهمة مثل التغير المناخي".

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