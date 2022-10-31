ضبوط وغرامات تموينية بدمشق باكثر من 11 مليون ليرة سورية
ضبطت دوريات حماية المستهلك بدمشق خلال رقابتها على الاسواق والافران والمحطات مخالفات متنوعة شملت:
الاتجار بمادة المازوت المدعومة من قبل الدولة لسائق سيارة توزيع مازوت منزلي بكمية 830 ليتر تم تغريمه بمبلغ 6255000 ليرة سورية
وعدة ضبوط اتجار بمادة الخبز التمويني المدعوم من قبل الدوله بكمية 208 ربطة خبز تم تغريم المخالفين بمبلغ اجمالي 754.770 ليرة سورية
ونقص وزن ربطة الخبز التمويني بمخبز الشيخ سعد تم تغريمه بمبلغ 4.200.000 ليرة سورية
ونقص ببطاقة البيان من حيث تاريخ الانتاج والصلاحية لمادة البيتي فور بمخبز حلويات بمساكن برزة
ومخالفة الجمع بين نوعين من اللحم الاحمر (لحم غنم+لحم بقر) تم حجز الكمية اليالغة 12 كغ بالمالكي والبيع بسعر زائد لمادة الفلافل بالتضامن
وسجلت ضبوط عدة بعدم ابراز فواتير -مفرق لمواد الحقائب والألبسة والاحذية وقطع السيارات واكسسواراتها والادوات المنزلية بركن الدين والشعلان والحلبوني ومساكن برزة والمرجة
اضافة لضبوط عدم الاعلان عن أسعار مواد غذائية وغير غذائية متنوعة وبدل خدمات المطاعم بالشعلان والدويلعة وباب مصلى وباب سريجة والصالحية والبرامكة والمزة والمرجة والقصور
وسحب عينات غذائية من دمر البلد والحلبوني شملت سكاكر-لحم لانشون-شوكولاه-مايونيز
كما نفذت اغلاق إداري لمدة أسبوع في منطقة الحريقة بمخالفة عدم مسك دفتر فواتير جملة
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