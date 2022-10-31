تأميناً للغاز المنزلي.. إطلاق ضواغط معمل غاز جنوب المنطقة الوسطى

أكد المهندس “أمين داغري” مدير عام الشركة السورية للغاز، أن الهدف من إطلاق المشروع هو تكثيف الضغوط لإنتاج أكبر كمية ممكنة من الغاز، مشيراً إلى أن الكمية المتوقعة للإنتاج ستكون بحدود 500 ألف متر مكعب غاز يومياً، وستتم معالجتها وضخها في الشبكة السورية ومحطات توليد الكهرباء.

وأكّد المهندس “فادي إبراهيم” مدير معمل غاز جنوب المنطقة الوسطى، أنه تم وضع المرحلة الأولى من مشروع الضواغط الغازية في المعمل بالخدمة، وهي مربوطة بعنفة غازية استطاعتها 10 ميغا واطات ساعي، مبيّناً أن المشروع يهدف لإطالة عمر الآبار الغازية وإنتاج أكبر كمية ممكنة من الغاز، ما يسهم في تحسين وضع الغاز المنزلي والكهرباء نسبياً.

من جهته، أكد “داغري” أن النتائج الأولية لعمليات تجريب الضواغط الأول والثاني ممتازة، والعمل مستمر لتشغيل الضاغطين الثالث والرابع (احتياطيان للضواغط التي تعمل حالياً)، مؤكداً أنهما سيوضعان بالخدمة في مدة لا تتجاوز الشهرين، مضيفاً أن العقد أبرم مع شركة “ستروي ترانس غاز” الروسية، والمعدات بالكامل روسية الصنع وإن قيمة العقد بلغت 80 مليون يورو وملياري ليرة.