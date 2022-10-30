30-10-2022
البحرية الروسية تختبر غواصة نـووية جديدة
قال القائد العام للبحرية الروسية، الأدميرال، نيكولاي إيفمينوف، إن الغواصة النووية الاستراتيجية الجديدة "جنراليسيمو سوفوروف" يجري حاليا اختبارها في روسيا، وفقاً لانترفاكس.
وأضاف "إيفمينوف" في تهنئته بمناسبة الذكرى 326 لتأسيس الأسطول الحربي الروسي: "يجري اختبار أحدث غواصة صـاروخية نـووية إستراتيجية "جنراليسيمو سوفوروف، التي تم بناؤها في مصنع سيفماش في سيفيرودفينسك".
وتعد الغواصة"جنراليسيمو سوفوروف" ثاني غواصة حاملة صـواريخ متسلسلة من مشروع "Borei-A". وتم تجهيز غواصات هذا المشروع بصـواريخ بولافا الباليستية العابرة للقارات.
إضافة تعليق جديد