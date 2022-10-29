واشنطن: لا نعتزم تخفيف العقوبات ولا الانسحاب من سوريا

أكد منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومى الأمريكي جون كيربى، أن واشنطن لا تعتزم تخفيف العقوبات المفروضة ضد سوريا، أو سحب قواتها من أراضيها.

وأشار “كيربي” إلى أن الوجود الأمريكي في سوريا ليس كبيرا، فهنالك “ألف جندي أمريكي فقط” يتواجدون في مناطق محدودة.



وأضاف أن مهمة هؤلاء الجنود تقتصر على قتال تنظيم دا. عش، والمحظور ليس في الولايات المتحدة وحدها، بل في روسيا أيضا.



وأكد أن البيت الأبيض ليس لديه النية لتغيير موازين القوى في سوريا، إنما يعتزم الاستمرار في ملاحقة التنظيم.

وتحتفظ الولايات المتحدة الأمريكية بمئات المقاتلين في عدد من القواعد في منطقة شمال وشرق سوريا في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات “قسد” إلى جانب عناصر من دول التحالف الأخرى، وتتولى هذه القوات مهمة دعم قوات “قسد” في الحرب على “داعش”، وتأمين حقول النفط بحسب وصفها، كما يحتفظ التحالف بوجود عسكري في منطقة التنف.

وتعبر الحكومة السورية بشكل مستمر عن رفضها الوجود الأمريكي في سوريا وتعتبره غير شرعي، لأنه جاء بلا دعوة رسمية منها على غرار الوجود الروسي والإيراني.

وكالات