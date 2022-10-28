مرشح للرئاسة اللبنانية يطالب بتغيير "ميزان القوى" في لبنان

دعا المرشح للانتخابات الرئاسية في لبنان، النائب ميشال معوّض، الكتل البرلمانية إلى دعم ترشّحه من أجل ما أسماه "تغيير ميزان القوى، الذي يفرضه حـ. ـزب الله"، القوة الأبرز في البلاد

وفي مقابلة مع "فرانس برس" قال معوّض: "إن ميزان القوى اليوم لا يمكن أن يأتي إلا برئيس خاضع لرغبات حـزب الله وحلفائه" حسب قوله.

معـارضة موحدة

و أضاف معوّض "50 عاماً": "من أجل تغيير ميزان القوى هذا، يجب أولاً توحيد المعـارضة وجعلنا غالبية برلمانية".

ويحظى معوّض الذي نال 39 صوتاً في آخر جلسة انتخاب، بتأييد كل من كتلة القوات اللبنانية، أبرز الأحـزاب المسيحية، والكـتائب اللبنانية والحـ. ـزب التقدمي الاشتراكي، بزعامة وليد جنبلاط وبعض المستقلين.

ويراهن معوّض، على قدرته على استقطاب نواب آخرين، بينهم نواب سنّة وآخرون وصلوا إلى البرلمان عقب الاحتـجاجات الشعبية، التي عمّت لبنان بدءاً من 17 تشرين الأول/أكتوبر 2019.

ويحتاج المرشّح، في الدورة الأولى من التصويت إلى غالبية الثلثين أي 86 صوتاً للفوز، وفي حال جرت دورة ثانية، تصبح الغالبية المطلوبة 65 صوتاً.

"مرشح تحدّ"

يُعتبر معوّض مقرّباً من واشنطن، ويُعدّ من معـارضي "حزب الله" ومن المطالبين بنزع سلاحه.

فيما يعتبره حزب الله مرشّح "تحدٍّ"، ويدعو إلى "التوافق على اسم يحظى بأكثرية نيابية".

وتنقضي ولاية الرئيس ميشال عون نهاية الشهر الحالي، فيما فشل البرلمان أربع مرات متتالية في انتخاب خلف له في بلد يقوم نظامه السياسي على المحاصصة الطـائفية ومنطق التسويات.

وانتخب عون في تشرين الأول/أكتوبر 2016، رئيساً للجمهورية، بعد عامين ونصف عام من شغور المنصب، بدعم من حـزب الله في إطار تسوية سياسية بين أبرز زعماء الطوائف.

مواجهة منطق التسويات

وقال معوّض: "يجب مواجهة منطق التسويات"، معتبراً أن "مرشح التسوية"، سيخضع للأمر الواقع الحالي ضمن السياسيات الإقليمية والداخلية لحزب الله، مما يعني القبول بأنه لن يكون هناك سيادة.

وتابع، "ما أقترحه هو مرشح الحلول، مرشح يعيد الثقة للدولة، وألا يكون بالتأكيد مرشح تحد".

مضيفاً، "علينا أن نجد حلولاً ونحدد ما هي المشاكل مثل اصطفاف لبنان في المحور الإيراني، والذي أدى إلى عزل لبنان وكان لديه تداعيات مباشرة على اقتصاده، الذي يشهد انهياراً متسارعاً منذ ثلاثة أعوام".

ومعوّض نائب منذ 2018 عن قضاء زغرتا في شمال لبنان، وهو نجل رئيس الجمهورية الأسبق رينيه معوّض الذي اغتيل في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 1989، بعد 17 يوماً من انتخابه.