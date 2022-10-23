تقليصات تطال ميزانية الجيش الألماني !

كشفت صحيفة “هاندلسبلات” الألمانية أنّ «برنامج إعادة تسليح الجيش الألماني يخضع لتقليصات واسعة النطاق، جراء التضخم الذي بسببه تصبح المشتريات أكثر تكلفة».

وبحسب الصحيفة، ونقلاً عن مصادر من الأوساط الصناعية والسياسية، تضطر الحكومة الألمانية إلى تقليص برنامج إعادة تسليح الجيش الألماني بشكل كبير، وفي المقام الأول المشاريع في مجال القوات الجوية والقوات البحرية.

وأوضحت “غرفة الحسابات” في ألمانيا أن «تكاليف المشاريع المدرجة في خطة إعادة التسلح تتجاوز 100 مليار يورو التي خصصتها الحكومة. ونتيجة لذلك، وبسبب الوضع، فإن مشروع كورفيت K130 الجديد، وطائرة يوروفايتر القتالية الجديدة، وفرقاطات جديدة، ومدافع ذاتية الدفع الجديدة، والتي كان من المفترض أن تحل محل تلك التي تم نقلها إلى أوكرانيا، تتعرض لدائرة التقليصات»، وفق الصحيفة.

أما بالنسبة لشراء طائرة أمريكية من طراز “F-35″، فإن برلين لن ترفضها، تقول الصحيفة ومع ذلك، قد يكون العدد النهائي للطائرات موضع تساؤل: «إذ تم تحديد 35 طائرة في الأصل، لكن هذا الرقم كان بسعر صرف الدولار 1.1 لليورو. الآن تعزز الدولار، مما جعل الواردات الأمريكية أكثر تكلفة».

ويشكو ممثلو صناعة الدفاع الألمانية من أن مبلغ 100 مليار يورو الذي خصصته الحكومة لإعادة التسلح ليس كافياً.