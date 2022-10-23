الخطوط الحديدية: لم يبق لدينا سوى 6 قواطر فقط من أصل 125

أكد المدير العام للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية الدكتور مضر الأعرج أن نقل المواد الغذائية عبر السكك الحديدية أمر صعب نظراً لخصوصية وحساسية تلك المواد إضافة إلى الكلف المالية الإضافية في عمليات التحميل والتفريغ ونقل المواد من الأسواق إلى مراكز انطلاق القطارات ، وبين الأعرج أن المؤسسة وعبر قطاراتها لا تزال تعمل على نقل المواد الإستراتيجية ذات الجدوى الاقتصادية مثل القمح والفوسفات، حيث بلغت حجوم نقل البضائع المنفذة منذ بداية العام الحالي ولغاية تاريخه 657.6 ألف طن، ولم يخفِ الأعرج تخوفه من المشكلة التي تواجهها المؤسسة حالياً وهي الافتقار إلى رؤوس القطر حيث لم يبقَ من أصل 120 قاطرة سوى 6 قواطر عاملة فقط..؟! إلى جانب المخزون الصفري من البنى التحتية والبنى المتحركة من شاحنات وصهاريج وقواطر وعربات نقل وغيرها ولا بديل للمؤسسة عن توريد القواطر.



موضحاً أن المؤسسة عملت على تكثيف جهودها لصيانة وتأهيل خطوطها والبنى التحتية التي دمرها الإر*ه*اب والتي تعدّ شرياناً حيوياً وإستراتيجياً فاعلاً في عمليات التطوير والتنمية الاقتصادية وخاصة في هذه المرحلة التي تتطلب نقل حجوم كبيرة لإعادة الإعمار والنهوض بالاقتصاد الوطني من خلال إعادة تشغيل وتفعيل الفعاليات الاقتصادية ومراكز الإنتاج والمدن الصناعية. وتفعيل عملية النقل على كافة المحاور الممكنة.



تشرين - محمد زكريا