ضبط محطة محروقات وموزعي مازوت مخالفين في ريف دمشق

ضبط عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق محطة محروقات، تقوم بالإتجار بمادتي المازوت والبنزين وموزعي مازوت مدعوم، يغشون بالتعبئة ومخابز ومعتمدي خبز مخالفين ومعمل ألبان وأجبان، يحتوي مواد غذائية فاسدة.



وأوضحت المديرية أنه تم ضبط محطة محروقات في معربا بمخالفة وجود كمية زائدة من المازوت والبنزين عن رصيد المحطة بقصد الإتجار بها، وتم تغريم المخالف بـ 13.210.500 ليرة سورية.



كما تم ضبط موزعين لمازوت التدفئة المدعوم في الحسينية بمخالفة الغش في التعبئة، وتم حجز كمية 5300 ليتر، وتغريم المخالفين بـ 39.750.000 ليرة، إضافة إلى مخالفة معمل ألبان وأجبان في دوما لحيازة مادة غذائية فاسدة.



وأوضح البيان أنه تم ضبط مخبزين في السيدة زينب بمخالفة النقص في وزن ربطات الخبز، وتغريم المخالفين بـ 3.441.900 ليرة، ومخالفة أشخاص في دوما للإتجار بالخبز التمويني وتجميع البطاقات، وتم تغريم المخالفين بـ 1.800.000 ليرة، وضبط معتمدي خبز لمخالفة الأنظمة، وبلغت قيمة التغريم 18.854.210 ليرة.