أخ ينتقم لابنه من أخيه بالسويداء بعد عدة سنوات

شهدت محافظة السويداء حادثة مأساوية بين أفراد عائلة واحدة، حيث أقدم أحد سكان المحافظة على قتل أخيه انتقاماً لقتله ابنه قبل 3 سنوات.

وذكرت مصادر اعلامية محلية أن معضاد الخطيب أقدم على قتل شقيقه عماد الخطيب بطلق ناري في بلدة المزرعة بريف السويداء الغربي، الجمعة، وذلك بعد تجدد الخلافات بينهما.

ولفتت المصادر إلى أن خلافاً نشب بين الأخوين الجمعة، تطور لقيام معضاد بإطلاق النار على جميل من بندقية صيد، ما أدى إلى مقتله، في حادثة مأساوية صدمت الأهالي في المحافظة.

وحول أصل الخلاف قالت المصادر إنه في عام 2019، أقدم القتيل عماد، على قتل فداء الخطيب، ابن شقيقه معضاد، من خلال إطلاق النار عليه، بعد خلافات عائلية كبيرة، ودعاوى قضائية لم تنهِ المشاكل بينهما.

وذكرت أنه حينها اتفق آل الخطيب على إجلاء عماد وأسرته من المزرعة، قبل أن يُعقد صلح عشائري بين الأخوين، ويعود عماد إلى البلدة.

إلا أنه يبدو أن الصلح العشائري، لم يكن كفيلاً في أن ينسى “معضاد” دماء ابنه، وفور تجدد الخلافات مع شقيقه الجمعة أرداه قتيلاً، ليخسر بذلك ابنه وأخاه، وفق ما نقلت الشبكة.



وكالات