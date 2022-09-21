الدفاع الروسية تكشف عن ضحاياها في الحرب الأوكرانية

كشف وزير الدفاع الروسي، “سيرغي شويغو”، عدد الضحايا من القوات الروسية والأوكرانية في العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

“شويغو” قال: «بالنسبة للجيش الروسي الخسائر تصل إلى 5937 شخصا من رجالنا الذين يقومون بواجبهم بشجاعة».

كما تحدث الوزير عن خسائر الجانب الأوكراني، وأوضح شويغو أنه «في المرحلة الأولية، بلغت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 201 إلى 202 ألف شخص.. وبلغ 61207 قتيل من الجيش الأوكراني، و49368 بجروح»، مشيراً إلى أن نظام كييف خسر نصف جيشه.

كما لفت إلى أن «قوات التحالف قامت بتصفية أكثر من ألفي مرتزق كانوا يقاتلون بصف الجانب الأوكراني، و بقي الآن ما يزيد قليلاً عن ألف أجنبي يقاتلون إلى جانب القوات الأوكرانية».

إلى ذلك، أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، عن إجمالي عدد الجنود الذين سيتم استدعاؤهم بعد إعلان التعبئة الجزئية في البلاد في ظل العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا.

وقال إنه «سيتم استدعاء ما مجموعه 300 ألف من جنود الاحتياط»، مؤكداً أن روسيا تمتلك موارد تعبئة ضخمة، ما يقرب من 25 مليون شخص، والذين سيخضعون للتعبئة الجزئية يشكلون 1%.