انفجارات وإجلاء مدنيين في حمص 

استفاق أهالي مدينة “حمص” على أصوات انفجارات ضخمة صباح اليوم الثلاثاء، ليتبين أنها ناجمة عن انفجار مستودعات ذخيرة في قرية “الشتاية”. بالقرب من “تل شنان” شرق المدينة.

وقال الإعلامي “وحيد يزبك” في بث مباشر، إن الأصوات المسموعة في المدينة ربما تكون ناجمة عن سقوط صاروخ من تلك المستودعات. أو أنها بسبب قوة الانفجارات. وأضاف أنه من غير المعروف إن كانت الانفجارات بسبب استهداف أو انفجار ذاتي.

وبينما ذكرت إذاعة شام إف إم إن الانفجارات أسفرت عن وقوع إصابات، نقلت الإخبارية السورية عن مدير صحة “حمص” “مسلم أتاسي”، قوله إن سيارات الإسعاف توجهت إلى موقع الانفجار. لافتاً عن عدم ورود أي معلومة بتسجيل إصابات.

إلى ذلك تم إجلاء عدد كبير من أهالي قرية “الشتاية، حفاظاً على سلامتهم. بينما توقفت الانفجارات عند الساعة الـ9 ونصف صباحاً تقريباً.

ولم يصدر أي بيان رسمي حول ما جرى في قرية “الشتاية” وأسباب الانفجارات، حتى ساعة إعداد هذا الخبر عند الـ10 والربع من صباح اليوم الثلاثاء.