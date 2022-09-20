الكوليرا لم تصل إلى مرحلة الجائحة في سورية

أكد أستاذ الأمراض الإنتانية بكلية الطب البشري بجامعة دمشق الدكتور وحيد رجب بك أن مرض الكوليرا في سورية لم يصل إلى مرحلة الجائحة حيث بلغ إجمالي الإصابات المثبتة بالاختبار السريع 201 إصابة فيما بلغ إجمالي الوفيات 14 حالة.

وأوضح الدكتور رجب بك أن الوقاية من الكوليرا أمر مرتبط بالتثقيف الصحي ونظافة الطعام ومياه الشرب والإكثار من السوائل وغسل الخضراوات جيداً.

وخلال ندوة توعوية نظمتها كلية الطب البشري بالتعاون مع كلية الصيدلة بجامعة دمشق بين الدكتور رجب بك أن أعراض الكوليرا تبدأ بالإسهال المائي والتجفاف ثم القصور الكلوي وقصور الدوران واضطراب الشوارد موضحاً أن علاج المرض مرتبط بتعويض السوائل والشوارد وتناول الصادات الحيوية وهو ينتقل عن طريق الطعام ولا سيما الخضراوات النيئة وأن التشخيص المبكر وتناول العلاج يسهم في الشفاء التام.



بدوره تحدث الأستاذ في كلية الصيدلة الدكتور خليل القوتلي خلال مشاركته بالندوة التي أقيمت في مدرج كلية الطب عن التشخيص المخبري للجراثيم والتشخيص المباشر والزرع والعزل الجرثومي كما تطرق إلى أنواع الصادات الحيوية للعلاج واللقاحات المستخدمة للوقاية.



وكانت وزارة الصحة أكدت في بيان أصدرته منذ أيام أن العلاج لحالات الكوليرا متوافر بكل أشكاله وتم تعزيز وتزويد المشافي بمخزون إضافي من العلاج تحسباً لأي زيادة في أعداد الحالات المحدودة حتى الآن.