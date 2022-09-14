باكستان: مقتل 5 أشخاص جرّاء تفجير سيارة في مقاطعة سوات

لقي 5 أشخاص مصرعهم، أمس الثلاثاء، جرّاء تفجير سيارة باستخدام عبوة ناسفة بدائية الصنع في باكستان.

ونقلت وكالة أنباء الفجر المحلية عن الشرطة أنّ "الانفجار وقع في مقاطعة سوات في المساء"، مشيرةً إلى أنّ "الضحايا من بينهم العضو في لجنة السلام المحلية إدريس خان، والذي دمرت سيارته بشكل كامل جراء الانفجار".

وقال ضابط الشرطة في سوات: "التحقيقات الأولية تشير إلى أنّ القنبلة التي استهدفت إدريس خان تم التحكم فيها عن بعد"، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث حتى الآن.