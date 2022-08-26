لبنان نحو العتمة الشاملة بسبب نفاذ الوقود

يدخل لبنان في العتمة الشاملة بدءاً من اليوم الجمعة، مع إعلان مؤسسة كهرباء لبنان، عن نفاد مخزونها من الوقود، والتوقف عن إنتاج الطاقة الكهربائية في جميع الأراضي اللبنانية، نتيجة خروج معمل الزهراني قسراً عن الخدمة.

وقالت مؤسسة الكهرباء في بيان الخميس إن الطاقة الكهربائية المنتجة في الوقت الحالي جميعها يتم توليدها من معمل الزهراني، وهو الوحيد المتبقي على الشبكة، بعد نفاد مخزون مادة الغاز أويل في معمل دير عمار.

وأوضحت أن مخزون معمل الزهراني، من مادة الغاز أويل، قد وصل لأقصى حدوده الدنيا، وقد شارف على النفاد، ومن ثم سيتوقف عن العمل اليوم الجمعة، مما سيؤدي إلى توقف إنتاج الطاقة في لبنان، على أن يعاد تشغيل معمال الإنتاج فور تزويد المؤسسة بالمرحوقات في أقرب فرصة ممكنة.

عتمة شاملة

وتوقعت مواقع إخبارية لبنانية أن يدخل لبنان في عتمة شاملة اليوم الجمعة، مع توقف محطات الطاقة الكهربائية الرئيسية في البلاد.

وأشارت المواقع إلى أن الوضع يمكن أن يستمر إلى 5 أيلول القادم، وهو موعد وصول باخرة فيول عراقية، بحسب ما نقلت عن أورور فغالي المدير العام للنفط في لبنان.

وقالت فغالي إن تأخر الشحنة جاء بسبب لإجراءات الإدارية الروتينية وموافقة مجلس الوزراء العراقي لإكمال العقد مع لبنان.

أزمة مستمرة

ومنذ نحو عام، يعاني لبنان انقطاعاً في التيار الكهربائي عن المنشآت والمنازل لساعات طويلة، بسبب شح الوقود المخصص لتشغيل محطات توليد الكهرباء، جراء عدم توفر النقد الأجنبي المخصص للاستيراد.

ومنذ أكثر من عامين ونصف العام يعاني لبنان أزمة اقتصادية ومالية طاحنة، سببت تدهوراً حاداً في قيمة العملة الوطنية مقابل الدولار، وشحاً في الوقود والأدوية وسلع أساسية أخرى، وارتفاع معدلات الفقر بشكل غير مسبوق.