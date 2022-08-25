ربع إنتاج الزيتون خارج سيطرة الدولة

قدّر مكتب الزيتون في وزارة الزراعة إنتاج محصول الزيتون لموسم 2022 بحوالي 820 ألف طن، منها أكثر من 238 طن أي حوالي 26% من مجمل الإنتاج في المناطق الخارجة عن سيطرة الدولة في محافظات حلب وإدلب والغاب والرقة والحسكة ودير الزور.

وقالت مديرة مكتب الزيتون المهندسة عبير جوهر إن التقديرات الأولية تشير إلى تراجع في الإنتاج بشكل أساسي في محافظة حلب، وزيادة ملحوظة لإنتاج الزيتون في محافظتي اللاذقية وطرطوس بحوالي 366 ألف طن بما يعادل 40% من إجمالي الإنتاج، حيث تحتل اللاذقية المرتبة الأولى.

وأشارت جوهر إلى أن حوالي 123 ألف طن تخصص كزيتون مائدة والقسم الأكبر من الإنتاج حوالي 697 ألف طن للعصر، حيث يتوقع أن ينتج عنها هذا الموسم حوالي 125 ألف طن زيت.

وبينت مديرة مكتب الزيتون أن إدلب تحتل المرتبة الثانية بالإنتاج بحوالي 159 ألف طن ثم حلب بـ112 ألف طن.

ودعت جوهر إلى إجراء ري تكميلي لأشجار الزيتـون خلال هذه الفترة، كون علامات الجفاف واضحة على الثمار نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.

بدوره، قال رئيس اتحاد غرف الزراعة السورية محمد كشتو لـ “أثر” إن إنتاج الزيتـون في سوريا هذا الموسم جيد وعقود التصدير تنفذ في موعدها ولا توجد أي مشاكل في التصدير، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الفلاحين يبيعون تنكة زيت الزيتـون البكر بسعر يتراوح بين 225 و250 ألف ليرة.

أثر