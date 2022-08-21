بريطانية تخفض الرسوم الجمركية لدول بينها سوريا

تسعى بريطانيا إلى تقديم تسهيلات تجارية تشمل تخفيض الضرائب بالنسبة للبضائع القادمة من مناطق سيطرة الحكومة السورية في سوريا، حيث بدأت بالتنصل من العقوبات المفروضة من الاتحاد الأوروبي قبل خروجها نهائياً منه.

موقع “inews” البريطاني، أوضح أن «وزارة التجارة الدولية في الحكومة البريطانية أعلنت قبل أيام أنها ستقدم من “جانب واحد” امتيازاً تجارياً لثمانٍ من البلدان النامية “بينها سوريا”، سيتم تضمينها في مخطط “التفضيلات المعززة” لأول مرة».

وأضاف الموقع إن «القرار (أحادي الجانب) في حال تنفيذه سيخفض التعريفات الجمركية على 85 % من البضائع القادمة من سوريا إلى بريطانيا، وذلك بهدف خفض تكلفة الواردات بالنسبة للمستهلكين البريطانيين وتعزيز اقتصادات البلدان الفقيرة».

وشمل إعلان الوزارة البريطانية 8 دول نامية، من بينها سوريا.

وبلغت نسبة البضائع السورية الواردة من مناطق سيطرة السلطات السورية إلى بريطانيا العام الماضي، (ومعظمها من المنسوجات والمنتجات الغذائية) ما قيمته 2 مليون جنيه إسترليني (ما يعادل 12 مليار ليرة سورية)، ما يؤشر إلى ارتفاع تلك قيمة العائدات الاقتصادية في حال تمت تلك الخطة.م.