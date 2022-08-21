اعتقال حفيد شقيق صدام حسين في لبنان

أفادت تقارير إعلامية السبت بأن السلطات الأمنية اللبنانية اعتقلت بطلب من الإنتربول الدولي "عبدالله ياسر سبعاوي" حفيد شقيق الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

وبحسب التقارير، فإن اعتقال سبعاوي، تمّ بسبب اتهامه بالتورط في مجزرة سبايكر التي وقعت في تكريت قبل سنوات، وأدت إلى مقتل العشرات من عناصر الجيش العراقي.

جريمة سبايكر

وعلق المدير العام للأمن اللبناني، اللواء عباس ابراهيم، على قضية توقيف عبدالله ياسر سبعاوي،، مبينا أنه متهم بجريمة سبايكر.

وأكد إبراهيم أن "المديرية العامة للأمن العام تمكنت من توقيف المطلوب للقضاء العراقي عبد الله ياسر سبعاوي الحسن، بسبب اتهامه بالقيام بعمليات إجـ.ـرامية راح ضحيتها آلاف الأبرياء، وذلك بناء على مذكرة انتربول دولية نفذتها الأجهزة الأمنية اللبنانية المختصة".

وقال: "الأمن العام يعمل تحت سقف القانون الدولي والقضاء ومذكرات تبادل واسترداد المطلوبين بين الدول، لا سيما ودولة شقيقة مثل العراق، ونحن بدورنا نرفض أي إفلات من العقاب، ومع تطبيق القانون دون أي تدخلات وضغوطات، وهذا واجبنا تجاه أهلنا في العراق".

تهم "كيدية"

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع صوتي لنجل شقيق صدام حسين، سعد سبعاوي إبراهيم الحسن، أعلن فيه عن اعتقال حفيد شقيقه في لبنان بـ "تهم كيدية".

واعتبر سبعاوي أن اعتقال نجل شقيقه كان قد غادر العراق وهو ابن 8 سنوات، ولم يعد إليه أبداً ولا حتى زيارة لأسباب كثيرة، "أهمها حرمانه من الجنسية العراقية وكل حقوق المواطنة في بلد".

وأشار إلى أنه تم إصدار مذكرة استرداد بحق ابن أخيه من الجانب العراقي، مبيناً أن المذكرة تنص على طلب موجه للحكومة اللبنانية بتسليم عبدالله ياسر سبعاوي إلى الحكومة العراقية، بتهمة ارتكاب مجـ.ـازر، زمؤكداً أن "عبدالله لم يدخل العراق منذ الغزو الأمريكي".