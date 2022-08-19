الموت يغيب الفنان بسام لطفي

بسام لطفي واسمه الكامل بسام لطفي سليمان أبو غزالة 1 كانون الثاني 1940 - 19 آب 2022) ممثل بارز، من مواليد مدينة طولكرم الفلسطينية، يعد من أبرز الممثلين العرب، وأحد رواد الدراما السورية، وهو من مؤسسي الفن والدراما السورية، وأحد مؤسسي نقابة الفنانين السوريين. قام بالعديد من الأدوار التمثيلية في المسرح والإذاعة والتلفزيون والسينما، وكان قد شارك في تمثيلية «الغريب»، وهي أول عمل درامي عُرض على شاشة التلفزيون عام 1960، كما شارك بالعديد من الأعمال الهامة بتاريخ الدراما السورية، مثل: «بطل من هذا الزمان»، «إخوة التراب»، «يوميات مدير عام»، «نهاية رجل شجاع».



نشأته وحياته



ولد بسام لطفي سليمان أبو غزالة في مدينة طولكرم الفلسطينية بالضفة الغربية بتاريخ 1 يناير 1940، تلقى تعليمه الابتدائي في مدارس مدينته طولكرم، حيث درس في المدرسة الفاضلية التاريخية بالمدينة، وكان والده لطفي أبو غزالة يعمل معلمًا في مدارس المدينة.



عند وقوع حرب عام 1948، وصل جيش الإنقاذ العربي من سوريا إلى فلسطين، واتخذ الجيش مقره في مدينة طولكرم، وقد شهدت المدينة معارك كبيرة أصيب فيها الجنود السوريين والعرب خلال دفاعهم عن المدينة، مما استدعى إلى إنشاء مستشفى ميداني في المدينة من قبل الأهالي، فشاركت والدة بسام لطفي في تأسيس المشفى مع نساء مدينتها، كما تطوعت بطهي الطعام للجنود الجرحى، وعند انسحاب جيش الإنقاذ انتقلت عائلة بسام لطفي معهم إلى سوريا على أمل العودة إلى مدينة طولكرم بعد حوالي شهر، ومن هناك بدأ بسام لطفي نشاطه الفني والمسرحي في دمشق عام 1957، حيث بدأ بتقديم أولى أعماله المسرحية والفنية، وساهم في تأسيس عدد من المؤسسات الفنية السورية، كنادي الشباب العربي، والمسرح القومي السوري، والمسرح العسكري السوري، والمسرح الوطني الفلسطيني.



عاد بسام لطفي إلى مدينة طولكرم لفترة من الزمن وذلك في عام 1967 قبل حرب النكسة، وفي حزيران 1967 احتلت إسرائيل الضفة الغربية.



حياته الشخصية



بسام لطفي متزوج، وهو والد الممثل الشاب إياس أبو غزالة.



أبرز أعماله



قدم الفنان بسام لطفي عشرات المسلسلات والأفلام والمسرحيات، منها:



المسلسلات:



التغريبة الفلسطينية. / يوميات مدير عام. /حكم العدالة. / أحلام كبيرة. / أسياد المال. / كوم الحجر. / أبو كامل. /حمام القيشاني. / نهاية رجل شجاع. / أخوة التراب. / بنت الضرة./ بطل من هذا الزمان./ أيام الغضب./ ذي قار./ جرن الشاويش./ البحث عن صلاح الدين./ هجرة القلوب إلى القلوب./ هولاكو./ صقر قريش./ ربيع قرطبة./ أسرار المدينة./ فارس بني مروان./ الشجر لا ينبت على الحجر./ صراع الزمن./ الدبور./ شوارع الشام العتيقة./ الولادة من الخاصرة./ قانون ولكن./ خط النهاية./ شركاء يتقاسمون الخراب./ بقعة ضوء./ ما ملكت أيمانكم./ أبو العصافير./ تحت سماء الوطن./ بانتظار الياسمين./ نداء المتوسط./ يوم بيوم./ الفراري./ شبابيك./ طوق البنات./ كوابيس منتصف الليل./ دائرة النار./ القربان./ الزعيم./ الحوت./ رجال الحسم./ الخط الأحمر./ قاع المدينة./ سقف العالم./ قتل الربيع./ مخالب الياسمين./ أنت عمري./ تل الرماد./ هوى بحري./ ليل المسافرين./ الطويبي./ مدير بالصدفة./ جواد الليل./ أيامنا الحلوة./ أهل المدينة./ حارس القدس./ الحريق./ كما شارك في دبلجة مسلسل وادي الذئاب.



الأفلام:



الاتجاه المعاكس./ رجال في الشمس./ حب للحياة./ المخدوعون./ الرسالة الأخيرة./ صورة./ الشجر لا ينبت على الحجر./ زهرة حلب./ فانية وتتبدد./ دمشق مع حبي./ صباح الليل./ السكين./ القدس حبيبتي./ فدائيون حتى النصر.



المسرحيات:



الطريق./ قسمًا بالدماء./ شعب لن يموت.