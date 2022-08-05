مقتل أحد أخطر المطلوبين في حلب

أقدم أحد المطلوبين الخطيرين ويدعى "اسماعيل شويحنة" في الساعة الواحدة والعشرين من تاريخ ٤ / ٨ / ٢٠٢٢، بمحلة الميدان في مدينة حلب، على رمي قـنبلة حربية على المواطنين في حي الميدان، أدت إلى وفاة شخص وإصابة ٩ أشخاص من المارّة بشظايا جراء انفـ.جار القنبلة.

وعلى الفور توجهت الدوريات من قيادة شرطة محافظة حلب إلى المكان، وعند محاولة إلقاء القبض عليه قام برمي قنبلتين أيضاً على الدوريات الشرطية، ما أدى إلى مقتله وإصابة ضابطين وأربعة عناصر أيضاً بشظايا مختلفة.

تم نقل الجثة إلى الطبابة الشرعية لإجراء اللازم أصولاً، وإسعاف المصابين لتلقي العلاج، ونظم الضبط اللازم ولا تزال التحقيقات مستمرة.