تدريبات عسكرية عمانية ـ هندية مشتركة

يشارك الجيش السلطاني العُماني في التمرين العسكري العُماني الهندي المشترك "النجاح/4" الذي سيقام في الهند في الفترة من 1-14 آب المقبل.

وأكدت وكالة الأنباء العمانية، مساء السبت، أن "وحدات من الجيش السُّلطاني العُماني ممثلة في مظلات سلطان عُمان، غادرت البلاد في طريقها إلى الهند للمشاركة في فعاليات التمرين على متن إحدى طائرات النقل بسلاح الجو السُّلطاني العُماني".

وأشارت إلى أن هذا التمرين يأتي في إطار الخطط التدريبية التي تنتهجها قيادة الجيش العُماني بهدف إدامة المستوى العالي في الأداء والكفاءة التدريبية والقتالية لدى منتسبي الجيش السُّلطاني العُماني.

كما أوضحت أن هذا التمرين ضمن البرامج السنوية التي ينفذها الجيش السُّلطاني العُماني لتبادل الخبرات مع الدول الصديقة، ويأتي بحسب الخطط التدريبية والتأهيلية لمنتسبيه تحقيقا للأهداف الوطنية.