صحيفة روسية: أردوغان يقدم عرضا خياليا لبوتين

كشفت وسائل إعلام روسية نقلا عن مصادر خاصة أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عرض مشروعا مهما على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ما سيشكل كابوسا جديدا لأوكرانيا.

وذكر موقع صحيفة “موسكوفسكي كومسوموليتس” نقلا عن خبير روسي أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعرب عن استعداده للتعاون مع روسيا في مشروع تطوير وإنتاج طائرات مسيرة من طراز “بيرقدار”، الأمر الذي سيكون كابوسا بالنسبة للجانب الأوكراني في حال حدوثه.

وأضاف الخبير دينيس فيتودينوف أن “فكرة العرض التركي أي عرض أردوغان لبوتين بشأن قضية الطائرات المسيرة لأهداف عدة وأبرزها بحسب المصادر الروسية هو إعاقة الاتفاق المبرم بين إيران وروسيا بشأن مشروع مماثل يتعلق بتطوير وإنتاج طائرات مسيرة مشتركة”.

واعتبر الخبير أن “كييف وأنقرة قد اتفقتا سابقا على تطوير وإنتاج هذه السلسلة من الطائرات المسيرة، حيث عمل الجيش الأوكراني على استخدامها في حربه ضد روسيا، لكنها لم تستطع تحقيق الاهداف المرجوة منها وساهمت أوكرانيا بترويج سلبي للطائرات المسيرة التركية التي فشلت بعد نجاح الجيش الروسي بإسقاطها في الأجواء”.