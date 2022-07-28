الداخلية السورية: 50 ألفاً غادروا بعد حصولهم على جوازات سفر

ذكرت إحصائية لوزارة الداخلية السورية، أن 50 ألف سوري غادروا سوريا خلال 6 أشهر، من أصل 700 ألف حصلوا على جواز سفر في المدة ذاتها.

وتتضمن الإحصائية، وفق ما بينه مدير إدارة المعلوماتية والاتصالات في وزارة الداخلية، عبد الرحمن عبد الرحمن، إصدار 113 ألف جواز في شهر يونيو/ حزيران الفائت.

واعتبر مسؤول الداخلية أن “الأزمة التي حصلت للحصول على جواز السفر كانت نتيجة عدة عوامل، على رأسها قلة التوريدات، وأزمة كورونا وما نتج عنها من توقف الشحن، وإيقاف المعامل في أوروبا”.

وكانت وزارة الداخلية السورية، قد أصدرت في 24 مايو/ أيار الفائت، قراراً يتيح استخراج أو تجديد جواز السفر الخاص بشكل فوري، ودون الحاجة للانتظار على الدور في المنصة الإلكترونية

ونصّ القرار، على إمكانية استخراج أو تجديد جواز السفر بشكل فوري، مقابل مبلغ قدره 300 ألف ليرة، أي ما يعادل 75 دولار تقريباً، ويُسلّم بنفس اليوم.

وجاء فيه: “يستوفى بدل خدمة ورسم بمبلغ قدره 300 ألف ليرة سورية، لقاء الحصول على جواز السفر الفوري، بغض النظر عن حجز الدور على المنصة الإلكترونية الخاصة بجوازات السفر، ويُسلّم الجواز لصاحب العلاقة بنفس اليوم”.

وكالات

