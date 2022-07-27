ضبط حشرات حية في مشغل حلويات في حماة

ضبطت حماية المستهلك بحماة، كمية 2.5 طن من السميد المعد للاستخدام ترتع فيها حشرات حية ، وذلك في مشغل حلويات "ع. عكعك" .

كما تم ضبط حيازة 75 كيلوغراما من اللبن الفاسد بقصد إعادة تصنيعها لمادة أخرى بحق صاحب المعمل المخالف "و.دهيمش".

الدوريات نظمت العديد من الضبوط بحق المخالفين أيضاً ، ومنها : ضبط بحق محطة " العزيزية" للمحروقات بمخالفة نقص الكيل بمقدار 0.5 ليتر في كل 20 ليتراً من المازوت و 0.75 ليتر في كل 20 ليتراً من البنزين ، وتم تغريم صاحبها بنحو 7 ملايين ليرة، وضبط بمخالفة الاتجار بالبنزين بحق "ط.النجار".

و8 ضبوط بمخالفة نقص وزن ربطة الخبز بحق مخابز

"حنجور ، العثمان بدير صليب ، بعرين الغربي ، بعرين الشرقي ، البياضية ، كفركمرة ، صوران الغربي ، حماة الأول الآلي" ، وتم تغريمها بـ 12 مليون ليرة، وضبط بحق مخبز "صوران الآلي" بمخالفة إنتاج وتوزيع خبز سيئ الصنع، وضبط بمخالفة شروط نقل الخبز بحق المعتمد "ع.العمر"، وضبط بمخالفة حيازة مواد منتهية الصلاحية بحق" ع.زلخة"، وضبط بمخالفة تقاضي بدل خدمات زائد بحق "ن.حسن" و"إ.فرج".

وأوضح أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين .

الوطن