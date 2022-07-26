ألمانيا.. سحب منتج مستورد من سوريا لاحتوائه السالمونيلا

ذكرت صحيفة “فيلت” الألمانية أن الشركة المستوردة لمعجون السمسم (الطحينة) أعلنت عن سحب كل منتجاته من منطقة “بادن فورتمبيرغ” الألمانية بسبب تلوث “السالمونيلا”، وقالت الصحيفة إن شركة (E-Wah UG) أعلنت يوم الخميس، عن سحب معجون السمسم “الطحينة” من الشركة المصنعة (البرج) برقم الدفعة (P:

والذي تنتهي صلاحيته قبل تاريخ 01/2023، وفي كلا العبوتين سواء حجم 800 غرام، كما تم سحب حجم العبوة 400 غرام.

وحسب الصحيفة فقد استوردت الشركة المنتج من سوريا ووزعته في أنحاء ولاية “بادن فورتمبيرغ” عبر وسطاء آخرين.

وأوضحت أن مرض “السالمونيلا” عادة ما يظهر في صورة إسهال وألم في البطن وأحيانًا قيء وحمى طفيفة، الرضع والأطفال الصغار وكبار السن والأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة على وجه الخصوص يمكن أن يصابوا بالمرض أكثر من غيرهم.

وكالات