القيادة المركزية الأمريكية تنعى نائبة قائد قسد.. من قتـلها؟

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية عن مقتل قيادية في “قوات سوريا الديمقراطية- قسد إثر قصف بطائرة مسيرة استهدف سيارة كانت تقلها يوم الجمعة 22 تموز الجاري في القامشلي.

وقالت القيادة المركزية في قناتها على “تويتر”: “قُتلت سلوى يسوك، نائبة قائد قوات سوريا الديمقراطية – مع 2 زميلاتها من المقاتلات – في هجوم بالقرب من القامشلي، في 22 تموز 2022″، مشيرة إلى أن “سلوى كانت زعيمة حاسمة لقوات سوريا الديمقراطية وقادت القوات في القتال ضد داعش منذ ذروة القتال لهزيمة الأيديولوجية الدنيئة في شمال شرق سوريا في عام 2017”.

وتوجهت القيادة المركزية بالتعازي إلى عوائل القتلى الثلاثة، دون أن تُشير في تغريداتها إلى منفّذ عملية القصف على سيارتهم.

وأفادت مصادر أمس السبت، بأن مسيرة تركية نفذّت قصفاً صاروخيّاً على سيارة كانت تقل النساء الثلاثة على الطريق الواصلة بين القامشلي والمالكية شمالي محافظة الحسكة، مضيفة أن أصيب عدد من الأشخاص جراء شظايا تطايرت أثناء مرورهم بالمنطقة التي استُهدفت فيها السيارة وتحديداً بالقرب من قرية النعمتلي بين مدينة القامشلي وبلدة القحطانية.

أثر برس

