شهيدان فلسطينيان و6 مصابين في نابلس

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، يوم الأحد، استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص الجيش الإسرائيلي، بعد اقتحامه مدينة نابلس بالضفة الغربية.

وقالت الوزارة في بيان لها إن ”الشاب محمد بشار عزيزي (25 عاما) استشهد بعد إصابته برصاصة مباشرة في الصدر، بينما استشهد الشاب عبد الرحمن جمال سليمان صبح (28 عاما) بعد إصابته برصاصة في الرأس“.

وأصيب خلال الاقتحام، 6 فلسطينيين، بينهم اثنان في حالة خطرة، إذ تعرض أحدهما لإصابة في الرأس، والآخر أصيب في ظهره، بحسب بيان الوزارة.

واقتحمت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، حي الياسمينة في البلدة القديمة من مدينة نابلس، وحاصرت عددا من الشبان في أحد المنازل، حيث جرى تبادل كثيف لإطلاق النار.

وأشارت مصادر محلية فلسطينية إلى أن القوات الإسرائيلية أحرقت عددا من المركبات والمنازل خلال اقتحامها للبلدة.



وحمّلت السلطة الفلسطينية، إسرائيل مسؤولية تداعيات الاقتحام، داعية المجتمع الدولي إلى ”التدخل لوقف الجرائم الإسرائيلية“.

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ: ”جريمة أخرى ترتكبها قوات الاحتلال في البلدة القديمة من مدينة نابلس، وسقوط شهداء وجرحى وتدمير بيوت وحرق ممتلكات“.

وأضاف في تغريدة له ”ندين بشدة هذه الجريمة، ونحمل الاحتلال تداعياتها، ونؤكد أن الحماية الدولية لشعبنا هي الكفيلة بوضع حد لهذه الجرائم التي ترتكب بحقه“.

من جانبها، قالت صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ الإسرائيلية، إن ”اشتباكات الليلة في نابلس استمرت قرابة ثلاث ساعات ضد مسلحين فلسطينيين تحصنوا في 3 مبان“.

وأشارت إلى ”تعرض قوات اليمام وجفعاتي لنيران كثيفة من قبل مسلحين آخرين كانوا متمركزين على أسطح قريبة“، مشيرة إلى أن قوات الجيش الإسرائيلي أطلقت ”صواريخ محدودة“ على المباني.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي بلدة قباطية في جنين، ونفذت عمليات تفتيش ومداهمة واسعة، بحثا عن فلسطينيين.