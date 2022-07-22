لماذا ننوس في علاقاتنا مع الآخرين بين القرب والتنائي ؟ 

تطرح الفيلسوفة پاسكال سييز سؤالها على قنافذ شوبنهاور .

يتطلب بناء علاقات إنسانية جهداً كثيراً ، وهو بالتأكيد من المجالات الشائكة والأكثر صعوبةً وتعقيداً.

كماأنه ليس من السهولة بمكان المواءمة بين بعض الأفعال التي نستعملها في علاقاتنا بين بعضنا وتوضيح الفروق بينها مثل أفعال : أعطى- تلقى-أعارَ أو استدانَ - َطلبَ - شَكرَ

يمكننا التعبير عن ذلك بطريقة أخرى لأن بناء علاقات وإضفاء صبغة معينة عليها هو في الحقيقة عمل طويل وشاق لانهاية له.

إن السؤال الذي يمكن طرحه في ما يخص العلاقات الحميمة بين البشر هو :

كيف يمكننا أن نوازن بين أن نمنح ما لدينا كله فنفقد أنفسنا ونضيع،وبين ألانعطي شيئاًفنحرم أنفسنا من الحب؟

في العام 1851، طرح الفيلسوف ”آرتور شوبنهاور“وهو الأكثر عداءً للإنسانية -الكاره للبشر- والأكثر تشاؤماً

هذاالسؤال بالذات في مجموعة فلسفية عنوانها باليونانية :

‏ “Parerga et paralipomena”

"إضافات و إغفالات "

-هذا العنوان هو تجميع لعبارات يونانية قليلة الاستعمال-

بدأت حياة ”شوبنهاور“ بطريقة سيئة فقد عانى من الكآبة وهو في السادسة من عمره ،كان يكره والدته،ثم كره النساء عموماً وكذلك الرجال ، ثم كره أيضاً الفيلسوف ”هيغل“ولكنه كان يبجل فصيلة من الكلبيات وهي نوع من الكلاب الصغيرة تسمى ”Les caniches "وكذلك كان يحترم بوذا،وقد تمكن هذا الفيلسوف وهو مازال شاباً صغيراً من التعرف على الحقيقة الأساسية في الحياة ألا وهي:

”الحياة هي العذاب“

إن الحياة عذاب ،حسب شوبنهاور، وهي حين تخلو من العذاب يداخلنا شعورمن الملل والضيق مفعم بكل ألوان الحرمان والحزن وهي نظرية فريدة من نوعها، فيها نوع من الهوس القهري.

واصل ”شوبنهاور“ الكتابة من دون توقف في هذا الموضوع وكي يتمكن من التعبير عنه بشكل أدق ، استخدم الصورة المشهورة لرقاص الساعة ( البندول)

الذي يتأرجح بهدوء من اليسار إلى اليمين بين قطبين : من العذاب والمعاناة إلى الضيق والملل وبالعكس

هذه الحركة المتواصلة واللانهائية بين رغباتنا التي تتسبب في شعورنا بالعذاب لأننا نرغب في الذي لانستطيع الحصول عليه، وبين الملل الذي يداهمنا بمجرد حصولنا عليه.

أضف إلى ذلك إن العذاب يجعل منا متساوين أمام الواقع ، كلنا نتعذب لأسباب وبدرجات متفاوتة، ونتعذب أيضاً في حياتنا معاً .

كيف إذاً نتناغم ؟ كيف لنا أن نتقارب ولا نذوب ضمن هذا التقارب أي من دون أن تُفقدنا تلك الرابطة ذاتنا وتسبب لنا العذاب

-يمكننا ذلك من خلال أخذ العبرة الكامنة في الأسطورة السيبيرية التي أسماها:

”معضلة القنافذ“

-‏ (Hedgehog’s dilemma )والتي تمثل قيّم الوجود لحياة سعيدة في سلوك فلسفي ضمن منظومة الأخلاق والعادات .-المترجمة

يحدثنا”شوبنهاور“ عن المسافة المثالية ، التي وصفها العالم النفسي الشهير سيجموند فرويد لما ذهب زائراً أمريكا عام 1921 لإلقاء المحاضرات حين قال: ” ذهبت لأمرين ؛لإلقاء المحاضرات ، ودراسة سلوك القنافذ!

كان شوبنهاور يتحدث عن التحديات التي تواجه العلاقات الحميمة بين البشر ؛ علاقات القرب والبعد، التداني والتنائي . وعمد إلى صياغة هذه العلاقة ، بوصف الحالة التي تعيشها مجموعة القنافذ :تتقارب القنافذ التماساً للدفء،ولكن وخز الشوك الذي يغزو جسم القنافذ ، يملي عليها العودة إلى العراء تحت لسع البرد، وهكذا كلما عضها البرد، هرعت إلى حنان الدفء، لكن هذا الدفء مرتبط بوخز الشوك ، وكأن القانون الذي يحكم علاقات القنافذ فيما بينها ، محكوم بتناوب البرد والدفء، فالوخز حاضر كلما اقتربنا من الدفء هاربين من لسع البرد .

ولو نقلنا سياق الحديث إلى الإنسان فإن لسع البرد ؛ هي حالة الاغتراب الوجودي الذي يعانيه الإنسان في رحلته الممتدة على هذه الأرض . وأما حنان الدفء ؛ فهي الحاجة الوجودية الملحة عند الإنسان لإقامة العلاقات . فيما وخز الشوك هي آفة الاقتراب من الآخرين والالتصاق بهم-هذه هي المفارقة التي توجد في الحياة المشتركة ، تبقى المخاطر التي يواجهها الإنسان نفسها حين الاقتراب الشديد إلى درجة الذوبان والتباعد الشديد إلى درجة الانشطار كما القنافذ : هي الوحدة وخيبة الأمل في الحياة الزوجية وفِي الصداقة وفِي التقارب الاجتماعي .

إن الجسد في خضم هذه التجربة سيبقى مرتعشاً يقاسي البردبعيداً عن الآخرين وحين يحاول القرب طلباً للدفء ستكون نهايته المعاناة والاختناق من الألم.

تختصر العبارة التي كتبها "Bernanos”تلك المعاناة:

«الجحيم، هو البرد»

نعود إلى السؤال المهم والحقيقي أي الواقعي والرمزي في آن واحد، ضمن الأنظومة التي تكلمنا عنها آنفاً:

ماهي المسافة الآمنة التي علينا حسابها بدقة فيما لو كنا قنافذ، كي نشعر بالدفء من دون أن يداهمنا الألم ؟

ترجمة: أمل البحرة