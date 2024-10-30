٨ مليون مريض بالسل في العالم

قال تقرير لمنظمة الصحة العالمية، أنه تم تشخيص إصابة 8.2 مليون شخص في العالم بمرض السل في عام 2023، أي بزيادة 0.7 مليون عن العام السابق، وهو أعلى مستوى منذ عام 1995.



وأوضح التقرير أن ارتفاع عدد الإصابات بمرض السل، يدل على أن هذا المرض أصبح من جديد أكثر الأمراض المعدية المسببة للوفاة، على الرغم من انخفاض عدد الوفيات المرتبطة بالسل من 1.32 مليون في عام 2022 إلى 1.25 مليون في عام 2023



وتابع التقرير أن “العدد التراكمي للحالات ارتفع إلى حوالي 10.8 مليون”، وتحدث حوالي 56 بالمئة من الوفيات في العالم بسبب مرض السل في الهند (26 بالمئة)، وإندونيسيا (10 بالمئة)، والصين (6.8 بالمئة)، والفلبين (6.8 بالمئة)، وباكستان (6.3 بالمئة).



وتَعتبر منظمة الصحة العالمية انتشار مرض السل المقاوم للأدوية في العالم “عامل أزمة”، ولفتت إلى الانتباه أيضاً إلى انخفاض تمويل إجراءات الوقاية من هذا المرض وعلاجه، حيث خصص مبلغ 5.7 مليار دولار في عام 2023 لمكافحة المرض في العالم بدلا من 22 مليار دولار المقررة. أي 26 بالمئة فقط من المبلغ المطلوب.



وحددت المنظمة خمسة عوامل رئيسية تزيد من خطر الإصابة بمرض السل وهي: سوء التغذية؛ العدوى بفيروس نقص المناعة البشرية؛ الاضطرابات المرتبطة بتعاطي الكحول؛ التدخين (خاصة بين الرجال) وداء السكري.



وأشارت المنظمة أنه لمكافحة هذه العوامل إضافة إلى الفقر وحصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لابد من تنسيق العمل بين مجموعة واسعة من القطاعات.



يذكر أن مرض السل هو مرض معدي يصيب البشر والحيوانات، حيث تصيب جرثومة الرئتين، وأحيانا تصيب الجهاز العصبي والجهاز البولي التناسلي والجهاز الهضمي والعظام.



وأعراض السل الرئوي هي السعال (أحياناً مع البلغم والدم) وآلام في الصدر وحمى والتعرق ليلاً، وينتقل المرض عن طريق الهواء عند السعال أو العطاس.

