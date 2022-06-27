انتحار قـاتل الطالبة الأردنية إيمان إرشيد

كشفت وسائل إعلام أردنية عن وفاة قـاتل الفتاة الجامعية إيمان إرشيد بعد إطلاق النار على نفسه إثر محاصرته من الأمن الأردني.

وقالت مديرية الأمن العام بالأردن، الأحد، إنه جرى تحديد مكان المشتبه به بقـ.ـتل فتاة جامعة العلوم التطبيقية إيمان إرشيد.

وأضافت المديرية في بيان صحفي أنه لدى محاصرته من قبل رجال الأمن العام أقدم على إطلاق النار على نفسه.

ولم تذكر المديرية أي تفاصيل عن حاله المتهم الصحية بعد إطلاقه النار على نفسه، لكنها أشارت إلى أنه سيجري ذكر أي تفاصيل لاحقاً.

وتوفيت الطالبة إيمان إرشيد بداخل جامعة العلوم التطبيقية في شمال عمّان، بعد أن أطلق المتهم المذكور عيارات نارية باتجاهها وفق ما أفادت مديرية الأمن العام الخميس الماضي.

ووفق ما روى شهود عيان فإن قـ.ـاتل الطالبة، أطلق باتجاهها 5 رصاصات أصابتها واحدة منها في الرأس. وكان يرتدي القـ.ـاتل “طاقية رأس”.