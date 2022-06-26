ضبط 4 ملايين حبة كبتاغون قادمة من تركيا لمقيم سوري في الكويت

26-06-2022

ضبط 4 ملايين حبة كبتاغون قادمة من تركيا لمقيم سوري في الكويت

ضبطت السلطات الكويتية كمية كبيرة من المخدرات، كانت بحوزة أحد السوريين المقيمين فيها، وفق ما ذكره موقع صحيفة “الراي” الكويتية، الخميس الماضي.

ونقلت الصحيفة، عن مصدر جمركي، أن رجال البحث والتحري في الإدارة العامة للجمارك، ضبطوا وافداً سوري الجنسية، بعد أن تقدم إلى الشحن الجوي في مطار الكويت، لاستلام بضاعته، حيث عثر بها على أكثر من 4 ملايين حبة كبتاغون.

وأضاف المصدر أن البضاعة التي احتوت على الحبوب المخدرة، كانت قادمة من تركيا، وتقدر قيمتها بنحو 10 ملايين دينار كويتي (32 مليون دولار أمريكي)، منوهاً إلى أنها كانت مغلفة ضمن “ماكينات تغليف حراري للهويات”.

وكالات

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