مقتل 6 أشخاص في اشتباك مسلح بين أبناء عمومة في ريف الحسكة

قتل ستة أشخاص في اشتباك مسلح بين أبناء عمومة بريف بلدة القحطانية شمالي شرقي الحسكة نتيجة خلاف على أرض زراعية بينهم.

وأفادت مصادر محلية بريف الحسكة بأن “خلافاً نشب بين أبناء عمومة في قرية غزيلة الجوالة جنوب بلدة القحطانية، شمال شرقي محافظة الحسكة، تطور إلى اشتباك تسبب بمقتل 6 اشخاص، جرى نقلهم إلى مشفى السلام بمدينة القامشلي”.



وأوضحت المصادر بأن” القتلى هم عراك عواد الحسين وابناؤه الثلاثة زكريا وابراهيم وحنظل وشقيقه نافع الحسين بالإضافة إلى ابن عمهم الآخر المهندس عمار عملو الحسين”.

وبينت المصادر أن” الاشتباك المسلح سببه وجود خلافات قديمة بين أفراد العائلة على أراضي زراعية، تجددت هذه الخلافات صباح الجمعة”.

يشار إلى أن مناطق سيطرة “قسد” من دير الزور مروراً بالرقة ووصولًا إلى الحسكة تشهد بشكل دوري اشتباكات عائلية وعشائرية نتيجة لوجود خلافات قديمة وفي غالب الأحيان تسفر تلك الاشتباكات عن سقوط ضحايا من كلا الطرفين.

وساعد تأجج هذه الخلافات العشائرية والعائلية هو الانتشار الكبير للسلاح بكافة أنواعه، وخروج المناطق عن سلطة الدولة وقوانينها.

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