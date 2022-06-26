وفاة طفلة جراء انهيار جدار عليها
بالساعة السابعة عشر أُخبر مركز شرطة الخارجي في سلمية بانهيار جدار في حي السبيل على طفلة ماأدى لوفاتها.
على الفور توجهت الدورية من المركز المذكور إلى المكان وشوهد الجدار الخارجي للمنزل(سور) منهاراً على الطفلة التي تبين انها تدعى(نور.خ) من مواليد ٢٠١٧ وبازالة الحجارة عنها تبين أنها قد فارقت الحياة نتيجة الحادثة ، وتم نقل الجثة إلى مشفى سلمية الوطني وبإجراء الكشف الطبي اللازم عليها تبين أن سبب الوفاة هو كسر بقاعدة الجمجمة نتيجة الحادثة، ومن خلال التحقيق والتدقيق بالحادثة وضبط أقوال كل من عم الطفلة المدعو(مهند.خ) وجدها المدعو(زكريا.خ) أكدا بأن الحادثة قضاء وقدر ولا علم لهما بالأسباب المؤدية لسقوط الجدار وأنه أثناء تواجد الطفلة بالقرب من جدار المنزل انهار عليها وفارقت الحياة على أثره.
تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتسليم جثة الطفلة لذويها أصولا.
وزارة الداخلية السورية
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