استمرار تصدير أغنام العواس

كشفت مصادر خاصة أن الاجتماع الفني الذي جمع المختصين في وزارتي الاقتصاد والتجارة الخارجية والزراعة والإصلاح الزراعي اليوم كان محوره ملف تصدير ذكور الأغنام والماعز الجبلي “الجدايا”، وتحديداً الفائض منها عن حاجة السوق المحلية.

وأشارت المصادر إلى أن القرار الذي تم مناقشته أمس سينص على السماح بتصدير 100 ألف رأس من ذكور الأغنام والماعز الجبلي “الجدايا”، بمعدل 1000 رأس لكل مصدر، مبينة أن القرار سيتضمن ضوابط وشروطاً محددة تراعى فيها بشكل رئيسي وأساسي أسعار السوق، وربطها بوسطي سعر اللحوم فيها بما يساهم في تشجيع مربي قطعان الثروة الحيوانية لاسيما الأغنام والماعز منهم على التوسع في عملية تربية وتنمية قطعان الثروة الحيوانية وبشكل خاص الإناث منها، فضلاً عن الاستفادة من قطع التصدير والحد من عمليات تهريب هذه الثروة الهامة، وإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من الراغبين بالتصدير من مربين ومصدرين وتجار ومن جميع المحافظات السورية للمشاركة في العملية التصديرية بالشكل الذي يعود بالنفع والفائدة على المربي والتاجر والدولة على حد سواء

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