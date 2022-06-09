عاد من المانيا لينهي حياته في الرقة!

عثر على جثة شاب بعد مرور أسبوع على وفاته منتحراً داخل منزله في مدينة الرقة.

وأكدت مصادر أهلية أن انبعاث روائح تفسخ الجثة من منزل الشاب “محمد الأسود”، دفع الجيران لخلع باب المنزل، ليتم العثور عليه مشنوقاً داخل المنزل.

وتشير تقديرات من دخلوا المنزل إلى أن الشاب انتحر بشنق نفسه، إذ لا توجد آثار اعتداء جسدي عليه.

وكان الأسود قد عاد قبل شهر إلى مدينة الرقة بعد سنوات من إقامته في ألمانيا بصفة لاجئ، ولم يبرر سبب عودته لذويه إلا بكونه “سئم من الغربة”.



يذكر أن عدد حالات الانتحار المسجلة في الرقة منذ بداية العام الحالي بلغ 8 حالات، من بينهم 3 نسوة.

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