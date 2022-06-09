توقيف رئيس مجلس مدينة سلمية وعدد من المسؤولين والسبب؟

قال مصدر في محافظة حماة: إنه وبناءً على ورود معلومات حول وجود مخالفات جسيمة بالجهة الغربية لمدينة سلمية، وهي “فيلات” تم إنشاؤها حديثاً في أراضٍ زراعية، وجّه محافظ حماة محمد طارق كريشاتي مديرية الخدمات الفنية بإرسال آليات إلى المنطقة للتعامل مع المخالفات.

وتابع المصدر أن محافظ حماة ومعه قائد شرطة حماة اللواء تركي سعيد توجهوا إلى المكان برفقة مهندسين من المحافظة، حيث تم التأكد على أرض الواقع من وجود عدة مخلفات لمرسوم الرئيس رقم 40 لعام 2012.

وتبين أنه تم إنشاء عدد كبير من “الفيلات” الحديثة مؤخراً بالأراضي الزراعية بعد الاتفاق مع رئيس مجلس مدينة سلمية ومسؤول البناء ومراقب المنطقة الغربية.

وأكد المصدر أن محافظ حماه وجه على الفور بتوقيف المسؤولين الثلاثة عن هذه المخالفات موجوداً وإحالة الملف إلى الجهات القضائية للتوسع في التحقيقات وإلقاء القبض على كل من تورط بهذه المخلفات وساهم بها.



أثر برس