131.9 مليار ليرة الإيرادات الاستثمارية الصافية في المدن الصناعية

تسهم المدن والمناطق الصناعية في توفير المكان المناسب لجذب المستثمرين والقيام بمشاريعهم ضمنها, عبر تسهيلات عدة قُدِّمت وُتقدَّم لهم, وضمن الظروف الراهنة نحتاج تفعيل الكثير من الصناعات والاستثمار بما يحقق بدائل مناسبة تخفف من فاتورة الاستيراد .

عن التسهيلات المقدمة للمستثمرين في المدن والمناطق الصناعية وعدد مقاسمها ومؤشراتها لتاريخه أكدت المهندسة ميادة أحمد مديرة الشركات والمدن الصناعية لـ(تشرين) تقديم تسهيلات تشجيعية للصناعات الخاصة بإحلال بدائل المستوردات, الأمر الذي يؤدي إلى زيادة القدرة للاعتماد على الذات في ظل الحصار المفروض، من خلال عدد من الاعتبارات عند تخصيص المقاسم في المدن والمناطق الصناعية، عبر منح الأولوية لتخصيص المقاسم في المدن والمناطق الصناعية لمشاريع بدائل المستوردات, وتأجيل المطالبة بتسديد الدفعة الأولى لحين بدء المشروع بالعمل, وتمديد مدة استيفاء الأقساط لتصبح على مدى /20/ عاماً، إضافة إلى تخصيص الأراضي لمشاريع الطاقات المتجددة في المدن والمناطق الصناعية بصيغة الإيجار وبأسعار تشجيعية بالدرجة الأولى، مضيفة أنه لا مانع في حال رغبة المستثمر بالشراء من السير بإجراءات تملّك الأرض على أن يتم تضمين عقد البيع شرطاً مفاده أن الغاية من التملك هي تشييد وإنشاء مشاريع توليد الكهرباء باستخدام الطاقات المتجددة وعدم السماح بترخيص أي نشاط آخر خلاف ذلك للمستثمر أو للمتنازل له عن الملكية في حال بيع المقسم في المستقبل، وأيضاً السماح لمشاريع توليد الكهرباء باستخدام الألواح الشمسية (الطاقة المتجددة) داخل المدن والمناطق الصناعية بالبدء بمشاريعها ومنحها كل التراخيص اللازمة من دون اشتراط الحصول على الترخيص اللازم من وزارة الكهرباء.

وعن أهم مؤشرات المدن الصناعية لتاريخه أكدت أحمد أن عدد المقاسم الصناعية والحرفية المخصصة في المدن الصناعية بلغ 10785 مقسماً، منها 5232 مقسماً في المدينة الصناعية بعدرا و1060 مقسماً في المدينة الصناعية بحسياء و4493 مقسماً في المدينة الصناعية بالشيخ نجار.

وبلغ عدد المقاسم الصناعية والحرفية قيد البناء في المدن الصناعية 3011 مقسماً، منها 2296 مقسماً في المدينة الصناعية بعدرا و41 مقسماً في المدينة الصناعية بحسياء و674 مقسماً في المدينة الصناعية بالشيخ نجار.

أما المقاسم الصناعية والحرفية قيد الإنتاج في المدن الصناعية فبلغ عددها 2147 مقسماً، منها 1092 مقسماً في المدينة الصناعية بعدرا و285 مقسماً في المدينة الصناعية بحسياء و770 مقسماً في المدينة الصناعية بالشيخ نجار.

وبلغ إجمالي الإنفاق على البنية التحتية والاستملاك في المدن الصناعية 89.85 مليار ليرة، منها 45.71 ملياراً في المدينة الصناعية بعدرا و19.33 ملياراً في المدينة الصناعية بحسياء و24.81 ملياراً في المدينة الصناعية بالشيخ نجار.

كما بلغ إجمالي الإيرادات الاستثمارية الصافية في المدن الصناعية 131.932 مليار ليرة، منها 64.81 مليار ليرة في المدينة الصناعية بعدرا و26.855 مليار ليرة في المدينة الصناعية بحسياء و40.267 مليار ليرة في المدينة الصناعية بالشيخ نجار.

أما عن إجمالي فرص العمل التي وفرتها المدن الصناعية فبيّنت أحمد أن عددها 132880 فرصة عمل، منها 70480 فرصة في المدينة الصناعية بعدرا و25195 فرصة في المدينة الصناعية بحسياء و37205 فرص عمل في المدينة الصناعية بالشيخ نجار.

وبلغ إجمالي حجوم الاستثمارات في المدن الصناعية 1300.476 مليار ليرة، منها 801.528 مليار ليرة في المدينة الصناعية بعدرا و 169.464 ملياراً في المدينة الصناعية بحسياء و 329.484 ملياراً في المدينة الصناعية بالشيخ نجار .

تشرين

