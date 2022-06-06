06-06-2022
كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تطلقان 8 صواريخ
أعلنت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية اليوم الاثنين، أن سيئول وواشنطن أطلقتا صواريخ ردا على تجارب كوريا الشمالية الأخيرة للصواريخ الباليستية.
وبحسب ما نقلته وكالة يونهاب مع الإشارة إلى الهيئة، الحديث يدور حول إطلاق الدولتين لثمانية صواريخ.
وأشارت وكالة يونهاب إلى أن الصواريخ الثمانية لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة تأتي ردا على ما وصفته بـ "استفزازت" كوريا الشمالية بشأن إطلاق الصواريخ الباليستية.
وكانت كوريا الشمالية أطلقت 8 صواريخ باليستية قصيرة المدى تجاه بحر اليابان فجر الأحد، لتكون بذك أجرت 18 تجربة منذ بداية العام الجاري وحتى الآن.
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