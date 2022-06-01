الجيش السوري يعزز وجوده العسكري شمال حلب

وصلت تعزيزات عسكرية للجيش العربي السوري، إلى قرى وبلدات الزيارة ودير جمال وخريبكه وأبين ومرعناز ومطار منغ العسكري شمال حلب.

وانتشرت التعزيزات على طول خطوط التماس مع مناطق سيطرة قوات الاحتلال التركي والمسلحين المدعومين منها في ريف حلب الشمالي وناحية شيراوا بريف عفرين.

و بالتزامن مع تعزيز الجيش السوري لوجوده على خطوط التماس في ريف حلب، تواصل قوات الجو الروسية مراقبة الشريط الحدودي بين سورية وتركيا وخطوط التماس بين مناطق تواجد “قسد” ومناطق سيطرة المجموعات المسلحة الموالية لتركيا في المنطقة.

وأفادت مصادر لقناة العالم، بأن قوات الجو الروسية واصلت، وعبر الحوامات، مراقبة الشريط الحدودي بين سورية وتركيا وخطوط التماس بين مناطق تواجد “قسد” ومناطق سيطرة جيش الاحتلال التركي والمجموعات الإرهابية المسلحة المدعومة منه.

وأكدت المصادر أن سرباً من المروحيات الروسية حلق، في سماء خطوط التماس بريف حلب الشمالي الأوسط، وصولاً إلى بلدة أبو راسين في ريف الحسكة الشمالي الغربي وبلدتي الدرباسية وعامودا بريفها الشمالي.